Il Sole così vicino non lo avevamo mai visto (Di venerdì 17 luglio 2020) La superficie del Sole è segnata da piccole eruzioni che danno l'impressione di vedere tanti falò. È quanto ha ripreso la sonda Solar Orbiter inviando sulla Terra immagini mai viste. Lanciata il 10 febbraio, la Solar Orbiter, gestita dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) assieme alla Nasa, ha completato a metà giugno la manovra di avvicinamento alla stella del Sistema Solare, dopodiché i tecnici delle agenzie spaziali hanno eseguito i test di tutti gli strumenti di bordo e ora sono state diffuse le prime immagini catturate alla distanza di 77 milioni di chilometri, circa la metà di quella che separa la Terra dal Sole. Le immagini dei falò sono state effettuate con la tecnologia Extreme Ultraviolet Imager (EUI) di cui è dotata la sonda. Al momento non è dato stabilire se le eruzioni ... Leggi su gqitalia

