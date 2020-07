Il Sole così da vicino non l'avevamo mai visto (Di venerdì 17 luglio 2020) La superficie del Sole è segnata da piccole eruzioni che danno l'impressione di vedere tanti falò. È quanto ha ripreso la sonda Solar Orbiter inviando sulla Terra immagini mai viste. Lanciata il 10 febbraio, la Solar Orbiter, gestita dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) assieme alla Nasa, ha completato a metà giugno la manovra di avvicinamento alla stella del Sistema Solare, dopodiché i tecnici delle agenzie spaziali hanno eseguito i test di tutti gli strumenti di bordo e ora sono state diffuse le prime immagini catturate alla distanza di 77 milioni di chilometri, circa la metà di quella che separa la Terra dal Sole. Le immagini dei falò sono state effettuate con la tecnologia Extreme Ultraviolet Imager (EUI) di cui è dotata la sonda. Al momento non è dato stabilire se le eruzioni ... Leggi su gqitalia

ksnt63 : @AmeriniYuri Cos'è il raggio di sole? - Oblomoviana : Auto, in arrivo la targa personale. Ecco cos’è e se vale la pena - Il Sole 24 ORE - 3fcfadd8b620473 : RT @Azzurraluna410: Napule è nu “state of mind' Napule è a pizza, 'o sole, 'o mare, l’allegria, l’ammor, 'a gioia. Napule è tutt cos pe nuj… - SmorfiaDigitale : Nasa, il Sole costellato di fal , mai visto cos finora. Le immagini dalla sonda ... - piera_santi : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT cos'è, l'ode alle famose quote rosa?? ma per favore....ci son donne sole, disoccupa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole così Bonus tende 2020: Ecobonus 110% e 50% cos'è e come funziona lo sconto The Italian Times Noi, che voliamo accanto al Sole ma non riusciamo a stasare i tombini di Palermo

L’altro giorno ho sentito Francesca Rigotti, che mi piace molto, parlare del suo ultimo libro, “Buio” (Il Mulino, 12 euro). Non l’ho letto, lo farò. Ha ricordato che quando diciamo “il giorno” intendi ...

Dieta, non dormire fa ingrassare? Ecco cosa dice la scienza

Non riposare nel modo corretto, è un problema da non sottovalutare e che affligge 9 milioni di italiani. Non solo non dormire può avere conseguenze sulla nostra salute, ma può incidere negativamente a ...

L’altro giorno ho sentito Francesca Rigotti, che mi piace molto, parlare del suo ultimo libro, “Buio” (Il Mulino, 12 euro). Non l’ho letto, lo farò. Ha ricordato che quando diciamo “il giorno” intendi ...Non riposare nel modo corretto, è un problema da non sottovalutare e che affligge 9 milioni di italiani. Non solo non dormire può avere conseguenze sulla nostra salute, ma può incidere negativamente a ...