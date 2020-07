IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 20 luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 20 luglio 2020:Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: tra SUSANNA ed EUGENIO cosa succederà?Angustias, tornata alla Villa, si comporta assai diversamente rispetto al recente passato, tanto che Donna Francisca chiede a Pepa di spiare la nuora. Pepa scopre che Francisca ha fatto frustare a sangue Soledad e la tiene chiusa, quindi chiede alla Montenegro di poter curare la ragazza. Pepa si rende anche conto che Emilia, oltre ad aver rifiutato il viscido Pardo, ha chiesto al fratello Sebastian di rientrare a Puente Viejo per aiutare la famiglia. Ramiro, Juan e Alfonso iniziano a scavare nel terreno di Tristan, temendo però di essere scoperti… Pedro e la sua famiglia si preparano per la festa e ... Leggi su tvsoap

