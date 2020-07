Il Rolex Daytona più caro al mondo nel 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Il modello Rolex di cui si tratta è uno di quei meravigliosi progetti che da quando è stato realizzato non ha trovato rivali. Si tratta del Rolex Daytona, una delle grandi star nel campo dell’alta ingegneria di precisione, di cui presentiamo la versione più costosa al mondo nel 2020. Il suo nome completo? Rolex Cosmograph Daytona, una rarità trasformata in un orologio appena messo all'asta dalla filiale Sotheby's di Hong Kong. Si stimava che il prezzo finale sarebbe stato vicino al milione di euro, ma le previsioni sono state largamente al di sotto della realtà. Il prezzo di vendita, avvenuta la settimana scorsa, ha infatti battuto tutti i record: 2.882.000 euro (25.375.000 dollari di Hong Kong). Il Rolex, come ... Leggi su gqitalia

