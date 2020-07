Il ritorno delle Sardine. Jasmine Cristallo a TPI: “Governo vergognoso sulla Libia. Non rifaremmo quella foto coi Benetton” (Di venerdì 17 luglio 2020) Approfittando del forte nubifragio che ha colpito Palermo, Matteo Salvini non ha perso occasione per far pubblicare tweet e post di propaganda in cui ha attaccato il sindaco Orlando, che a suo dire penserebbe più ai migranti che ai suoi concittadini. Anche contro questi “metodi” comunicativi, nel 2019 è nato il movimento delle Sardine. Uno dei loro punti di riferimento è Jasmine Cristallo, 38 anni, calabrese, una figlia di 19 anni che si chiama Luce e un lungo percorso di attivismo dal basso per i diritti civili. “Salvini continua a costruire muri in un tempo in cui sarebbe necessario costruire dei ponti. In questo momento storico quella strategia di comunicazione politica è molto più pericolosa che in passato – spiega a TPI – e questo ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Libia, Lamorgese a Tripoli: si valuta ritorno delle aziende italiane #libia - repubblica : Il ritorno delle sardine: 'Noi di nuovo in piazza per battere Salvini e i populisti' - repubblica : Sardine: 'Noi di nuovo in piazza per battere Salvini e i populisti' - AleCom1968 : RT @lifebasedvalue: «L’accelerazione tecnologica guidata dal Covid19 ci farà tornare in un mondo in cui delega, obiettivi, apprendimento co… - tacticalife : RT @agambella: #Libia #Italia Serraj e Lamorgese discutono sui passi da effettuare sul ritorno delle imprese italiane in Libia e sulle atti… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno delle Libia, Lamorgese a Tripoli: si valuta ritorno delle aziende italiane TGCOM L’estate dell’architettura, tra formazione, impegno e partecipazione

Dalla Calabria al Piemonte, dalle Marche alla Toscana, una ricognizione sui progetti legati alla disciplina architettonica in corso o in preparazione in queste settimane. Tra formati ibridi, maratone ...

La crisi post epidemia è la terra di Bengodi per le mafie

La paralisi economica innescata dalla pandemia "puo' aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico". È l'a ...

Dalla Calabria al Piemonte, dalle Marche alla Toscana, una ricognizione sui progetti legati alla disciplina architettonica in corso o in preparazione in queste settimane. Tra formati ibridi, maratone ...La paralisi economica innescata dalla pandemia "puo' aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico". È l'a ...