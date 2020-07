Il primo look estivo di Gigi Hadid con pancione in vista (Di venerdì 17 luglio 2020) Da quando Gigi Hadid ha confermato pubblicamente la sua gravidanza, come sempre accade per ogni celebrità, le foto del suo pancione si sono fatte – e si stanno facendo – attendere. È da settimane infatti che la modella è nell’occhio del ciclone sui social, accusata di voler nascondere a tutti i costi il baby bump dai suoi seguaci più curiosi: ma perché mai Gigi dovrebbe sentirsi in dovere di mostrarsi al mondo in questo delicato periodo della sua vita? In tutta serenità, la 25enne ne ha parlato in una live su Instagram, registrata per parlare principalmente di Gigi Journal Part II, la seconda uscita del suo inserto per V Magazine dedicato all’arte. Leggi su vanityfair

