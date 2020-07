Il parlamento ha approvato nuovi finanziamenti italiani alla Guardia costiera libica (Di venerdì 17 luglio 2020) (foto: Pablo Garcia/Afp/Getty Images)Il primo via libera era già arrivato in Senato il 7 luglio, ma il 16 il parlamento ha definitivamente approvato il rifinanziamento delle missioni italiane all’estero, comprese quelle in Libia e nel Sahel, le aree in cui transitano la maggior parte dei migranti che arrivano in Italia. Il provvedimento prevede, soprattutto, uno stanziamento di 58 milioni di euro, di cui 10 (3 milioni in più rispetto allo scorso anno) destinati alla formazione e all’addestramento della Guardia costiera libica, la forza di sicurezza variamente organizzata – c’è chi ha obiettato sulla sua stessa definizione come corpo unitario – che pattuglia i 600 chilometri di costa libica venendo a contatto in ... Leggi su wired

ilpost : Il Parlamento ha approvato una legge che riconosce la cefalea cronica come una malattia sociale - DantiNicola : Il Parlamento Europeo ha approvato il cosiddetto “pilastro sociale” del #PacchettoMobilità I: basta concorrenza sel… - BomprezziMarco : RT @LaPrimaManina: La #Camera dei deputati ha approvato il rifinanziamento dell'Italia alle autorità e alla #GuardiaCostieraLibica. 401 i v… - laluisellina : RT @LaPrimaManina: La #Camera dei deputati ha approvato il rifinanziamento dell'Italia alle autorità e alla #GuardiaCostieraLibica. 401 i v… - simone_lamarra : RT @giandoserrao: Il Parlamento italiano ha approvato una risoluzione in cui si invita il governo ad attivare #recoveryfund. Nessun riferim… -