Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 25 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Al Paradiso delle Signore sta per arrivare San Valentino e mentre i Cattaneo stanno per incontrare l’editore Brivio per il progetto del fotoromanzo, le Veneri si preparano a festeggiare la festa degli innamorati. Ma andiamo a vedere puntata per puntata quali sono le anticipazioni di questa settimana che va dal 20 al 25 luglio. San Valentino al Paradiso delle Signore L’amore è nell’aria al Paradiso e in vista del 14 febbraio, Vittorio propone alle Veneri un concorso per San Valentino, e con l’aiuto di Marta coinvolge anche Federico, gesto che Roberta apprezzerà molto. Marta e Riccardo inviteranno zia Adelaide come presidentessa della giuria del concorso. Sarà Angela a vincere il ... Leggi su thesocialpost

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - erredantes : @juventitudine Una delle ultimissime Merthur che ho letto mettendo insieme le tre parti fa 650k: bevuta in meno di… - _vedocose : @GobboColpo Aspetta, devo rileggere Al Paradiso delle Signore di Zola e poi ti rispondo sulle necessità essenziali. - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore: data inizio nuove puntate e ultime anticipazioni - #Paradiso #delle #Signore: #inizio - Ecate31 : @Atrebor78 guai in paradiso per Tania e Syngin... ci saranno delle stagioni di 'Happly ever after?'! Evvivaaaaa!!!! -