IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 20 luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 20 luglio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 20 luglio 2020Nuovo salto nella programmazione DELLE repliche del PARADISO. Giungiamo infatti alla puntata 81, in cui Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) stanno per incontrare l’editore Brivio, che deve consegnare la prima copia del fotoromanzo. Le Veneri intanto non fanno che parlare di San Valentino, tanto che Vittorio lancia l’idea di un apposito concorso. Riccardo (Enrico Oetiker) e Marta cercano di far riconciliare Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina), ma lei è irremovibile ... Leggi su tvsoap

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La trama di #lunedì #20luglio - DoublEffe_ : RT @Cr1st14nM3s14n0: -Sulla sufficienza- TW sembra essere il paradiso delle statistiche a buon mercato. Statistiche sull'economia, sul covi… - Cr1st14nM3s14n0 : -Sulla sufficienza- TW sembra essere il paradiso delle statistiche a buon mercato. Statistiche sull'economia, sul c… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -