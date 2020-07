Il pallone racconta… Juventus: i nemici sono nerazzurri (Di venerdì 17 luglio 2020) Per la rubrica “Il pallone racconta…” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, fa il punto della situazione sul campionato, con l’inter seconda in classifica a -6 punti dalla capolista Juventus. mrv/red L'articolo Il pallone racconta… Juventus: i nemici sono nerazzurri proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Il pallone racconta… Juventus: i nemici sono nerazzurri - davidcasalini : RT @martinapennisi: Esce oggi, io l’ho già letto. Non è solo un romanzo storico e non è solo una storia di calcio. Racconta come eravamo e… - calciatrici1933 : RT @martinapennisi: Esce oggi, io l’ho già letto. Non è solo un romanzo storico e non è solo una storia di calcio. Racconta come eravamo e… - solferinolibri : RT @martinapennisi: Esce oggi, io l’ho già letto. Non è solo un romanzo storico e non è solo una storia di calcio. Racconta come eravamo e… - giofa72 : RT @martinapennisi: Esce oggi, io l’ho già letto. Non è solo un romanzo storico e non è solo una storia di calcio. Racconta come eravamo e… -

Ultime Notizie dalla rete : pallone racconta…