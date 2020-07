Il nuovo Polo universitario di Grugliasco fiore all’occhiello del futuro possibile. I lavori per la Città delle Scienze inizieranno nel 2021 (Di venerdì 17 luglio 2020) La Città delle Scienze come volano per lo sviluppo di saperi, ricerca, innovazione e nuove start up: il nuovo Polo universitario di Grugliasco è stato presentato da Università di Torino, Intesa Sanpaolo, Regione Piemonte, Città metropolitana e Città di Grugliasco. Un progetto ambizioso che rende prossimo il futuro. Sarà interamente finanziato dal Gruppo Intesa Sanpaolo. I lavori per realizzare l’opera costeranno complessivamente 160 milioni di euro, con oltre 2,4 milioni all’anno per la manutenzione e gestione. Inizio dei cantieri è previsto nella primavera del 2021, con una durata complessiva di tre anni. Si estenderà su una superficie di più di ... Leggi su nuovasocieta

