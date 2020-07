Il mercato in campo – Bentornato Federico Bonazzoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Talvolta le aspettative, la fretta dell’ambiente calcistico e le valutazioni di mercato possono rappresentare ostacoli apparentemente insormontabili per i giovani talenti alle prime esperienze tra i professionisti, dopo raffiche di goal e complimenti ricevuti ai tempi del settore giovanile. In tale scenario si può contestualizzare il processo di ambientamento tra i “grandi” di Federico Bonazzoli, oggetto di un importante investimento sostenuto cinque anni fa dalla Sampdoria. In prima squadra lo spazio è sempre stato ridotto, si è deciso di intraprendere il cammino dei prestiti tra cadetteria e massima serie, esperienze che non hanno risposto pienamente alle aspettative in termini di goal e continuità di impiego. Negli ultimi anni la Sampdoria, oltre alla certezza chiamata Fabio Quagliarella, ... Leggi su alfredopedulla

