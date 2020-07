Il Mef chiude la porta alle partite Iva: l'acconto va pagato entro il 20 luglio, nessun'altra proroga (Di venerdì 17 luglio 2020) Commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di settore e contribuenti lanciano l’allarme: tra saldi e acconti, le tasse che i titolari di partite Iva si ritroveranno a pagare a fine luglio rischia di essere il colpo di grazia per la categoria dei lavoratori autonomi, già duramente colpita da mesi di lockdown.Eppure, non sembrano esserci molti margini per il rinvio. Il ministero dell’Economia, ieri nell’audizione in Commissione Finanze di Montecitorio, ha chiuso all’ipotesi di un ulteriore rinvio, oltre il 20 luglio, del versamento già slittato dal 30 giugno. Secca quanto tecnica la motivazione: “L’ulteriore proroga richiesta inciderebbe sulla previsione delle imposte autoliquidate della nota di aggiornamento al Def che deve essere presentata al Parlamento ... Leggi su huffingtonpost

