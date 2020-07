Il matrimonio di Beatrice di York, si è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi ma senza favola (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Si sono sposati in gran segreto Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, un matrimonio senza favola a causa del coronavirus ma un matrimonio d’amore per la figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson (Foto). Era un royal wedding attesissimo, annunciato da tempo ma purtroppo il mondo questa volta non ha potuto vivere quei momenti magici. Il Sun scrive che Beatrice di York si è unita in matrimonio oggi con il suo fidanzato italiano in presenza di 20 invitati. Non c’è ancora la conferma ufficiale ma la notizia sembra certa. Attendiamo le prime Foto, magari postate dalla mamma della sposa o dalla ... Leggi su ultimenotizieflash

