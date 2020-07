Il magistrato sbaglia, lo Stato paga (Di venerdì 17 luglio 2020) Storie spesso incredibili di innocenti dichiarati «colpevoli». Ogni anno in Italia aumentano i casi di errori giudiziari (sono stati mille soltanto nel 2019). Le conseguenze, oltre alle decine di milioni di euro in risarcimenti, sono le vite stravolte e la fiducia dei cittadini nella giustizia sempre più minata. Intanto la Corte europea dei diritti dell'uomo, dove sono aperti migliaia di ricorsi contro il nostro Paese, ci continua a condannare. «Ho passato 21 anni in una cella due metri per tre, cercando di non morire e di trovare le forze per lottare. In quel loculo, però, io non ci dovevo trascorrere neanche un giorno. Quando sono Stato arreStato mio figlio aveva 45 giorni. È diventato maggiorenne senza di me. A causa di un errore giudiziario, ho perso metà della mia vita dietro le sbarre». Parla ... Leggi su panorama

Enrico Costa: "Azione disciplinare nei confronti del giudice che sbaglia"

Sanzioni disciplinari a chi arresta innocente, al via esame pdl

"A pagare solo lo Stato, mai il magistrato che ha sbagliato. nota, a proposito, la tesi davighiana sugli indennizzati per ingiusta detenzione, secondo la quale 'in buona parte non si tratta di ...

"La vicenda del ponte di Genova è uno scandalo assoluto, chi ha sbagliato deve pagare, mi sembra il minimo. Dopo di che penso che chi sbaglia non lo decide Twitter, lo decide un magistrato. Se sei un ...

