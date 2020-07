Il M5S è il più grande inganno della politica italiana. Sanno solo prendere in giro la gente (Di venerdì 17 luglio 2020) Il più grande inganno della politica italiana è stato il M5S. Chi di noi non ha guardato a loro con simpatia? Ai loro inizi , sembravano un gruppo d ragazzotti con la ingenuità di chi va al primo giorno di scuola. Chi non salutava con un sorriso le invettive del loro guitto. Apparivano come un’armata scanzonata all’assalto del palazzo. M5S, all’inizio sembravano la luce in fondo al tunnel Dal 1992 sono sorti tanti partiti e movimenti, molti hanno cambiato nome, altri si sono fatti partiti personali, altri ancora hanno usato un potere per costituirne un altro. Loro sono apparsi ai più, come la luce in fondo al tunnel della politica, ma alla fine si sono dimostrati peggio degli altri. Arroganti e ... Leggi su secoloditalia

