Il Lions Mons Militum pesca nel Sannio: in arrivo due atleti ex Grippo (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’F.C.D. Lions Mons Militum Montemiletto comunica di aver ingaggiato due nuovi calciatori. Dopo bomber Aldo Marino, arriva la mezzala dall’Eclanese Danilo De Ioanna. Per lui nella passata stagione 19 presenze con la maglia dei canarini. Dalla Grippo, invece, ecco il centrocampista classe ’98 Yuri Ciampi. L'articolo Il Lions Mons Militum pesca nel Sannio: in arrivo due atleti ex Grippo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

L’F.C.D. Lions Mons Militum Montemiletto piazza il colpo da novanta per l’attacco. Aldo Marino è il nuovo bomber di mister Alfonso Contaldo. Marino, che ha fatto faville nelle ultime stagioni nella se ...

LMM Montemiletto, tesserati due giovani calciatori

L’F.C.D. Lions Mons MIlitum Montemiletto comunica di aver raggiunto l’accordo con due giovani di prospettiva provenienti dalla scuola calcio Grippo di Benevento. Dopo aver contribuito a rilanciare Fra ...

