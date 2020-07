Il leghista plaude il tiranno al Sisi per Zaki in galera: 'Paese serio non si fa condizionare dalle Ong' (Di venerdì 17 luglio 2020) Una vergogna da parte di un partito che in questi ani ha fatto di tutto per mettere all'angola la figura di Giulio Regeni e adesso, per puro spirito reazionario applaudono un regime sanguinario e ... Leggi su globalist

CardelliAc : RT @globalistIT: - Simona65Simona : RT @globalistIT: - Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : leghista plaude Berlusconi al governo? Consensi per l'assist di Prodi, gelo di Salvini L'agone Il leghista plaude il tiranno al Sisi per Zaki in galera: "Paese serio non si fa condizionare dalle Ong"

Una vergogna da parte di un partito che in questi ani ha fatto di tutto per mettere all'angola la figura di Giulio Regeni e adesso, per puro spirito reazionario applaudono un regime sanguinario e ...

Berlusconi al governo? Consensi per l’assist di Prodi, gelo di Salvini

Il portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Giorgio Mulè, parla di “un atto di coraggio politico”. Dal Pd apre il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci: “Europeisti tutti dalla stessa parte” ...

Una vergogna da parte di un partito che in questi ani ha fatto di tutto per mettere all'angola la figura di Giulio Regeni e adesso, per puro spirito reazionario applaudono un regime sanguinario e ...Il portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Giorgio Mulè, parla di “un atto di coraggio politico”. Dal Pd apre il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci: “Europeisti tutti dalla stessa parte” ...