'Il Lecce non mollerà. Ora facciamo risultato in casa del Genoa' (Di venerdì 17 luglio 2020) Lecce - Nessuno, in casa del Lecce, intende arrendersi. Quella subita ad opera della Fiorentina mercoledì è stata una botta pesantissima, ma i giallorossi vogliono giocarsi sino in fondo tutte le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Iago Falque accende Genoa-Lecce: "Domenica una finale"

Ha tutta l’aria di uno spareggio salvezza senza troppi appelli il crocevia che vedrà opposti Genoa e Lecce a Marassi domenica nel prossimo turno di campionato. Sia i salentini che i rossoblu sono ...

Il 31 luglio Trani ospita Ferzan Özpetek: incontro col regista a 360 gradi

Un evento unico nel suo genere quello organizzato dal Circolo corte sveva di Andria il prossimo 31 luglio che vedrà ospite a Trani per l'unica data in Puglia Ferzan Ozpetek al Versante est in piazza M ...

