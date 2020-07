Il giovane Montalbano 2, terza puntata – Anticipazioni 20 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Il giovane Montalbano 2 ritorna con la terza puntata nella prima serata di Rai 1 del 20 luglio 2020. L’episodio si intitola Morte in mare aperto e vedrà Salvo sempre più vicino al giorno delle nozze con Livia. Le Anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 ci parlano del nuovo caso: un pescatore viene ucciso in mare aperto e Salvo inizia ad indagare sulla comunità di Vigata. Livia intanto ha dei ripensamenti sul fidanzato. Dove siamo rimasti Nel secondo episodio de Il giovane Montalbano 2, Salvo (Michele Riondino) inizia a preparare le nozze con Livia (Sarah Felberbaum). Come al solito i suoi pensieri si dirigono però al lavoro, a causa dell’arrivo di un nuovo caso. Dopo aver tentato ... Leggi su giornal

AndreaDebiasi5 : Oggi in ricordo della scomparsa di Camilleri il giovane Montalbano con Michele Riondino Alessio Vassallo e la stupe… - CIAfra73 : Fiction Club: #IlGiovaneMontalbano 2, secondo appuntamento. Con Michele Riondino, in prima serata su Rai1 - JustGiuliaM : Niente raga ho appena scoperto che su Rai 1 stasera danno il giovane Montalbano 2. Non ci sono per nessuno - alessandra4631 : @AdamantinaCecia boh....speriamo che dopo ci sia veramente 'Il Giovane Montalbano' .... - ale_grazioli : RT @sellerioeditore: #MicheleRiondino, il giovane #Montalbano, ricorda Andrea #Camilleri con la lettura di 'La mossa del cavallo' https://t… -