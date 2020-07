Il giovane Montalbano 2: La stanza numero 2 stasera su Rai1, in ricordo di Andrea Camilleri (Di venerdì 17 luglio 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, torna Il giovane Montalbano 2 con l'episodio La stanza numero 2, omaggio della RAI ad Andrea Camilleri nell'anniversario della morte. Il giovane Montalbano 2 torna eccezionalmente stasera su Rai1, alle 21:25, per rendere omaggio ad Andrea Camilleri: lo scrittore siciliano, "papà" dell'amatissimo commissario di Vigata, è scomparso esattamente un anno fa. Michele Riondino e il suo commissario Montalbano ancora giovane e pieno di capelli si concedono, così, un doppio appuntamento in questa calda settimana di luglio. Dopo la puntata, in replica, di lunedì scorso, oggi ... Leggi su movieplayer

elena_milanese : Ieri il nulla totale, stasera Il giovane Montalbano su rai1 e Maleficent su rai2 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il giovane Montalbano 2: La stanza numero 2 stasera su Rai1, in ricordo di Andrea Camilleri… - LorenzoMainieri : @MontalbanoRai: alle 21:25 su @RaiUno - DonnaGlamour : Il giovane Montalbano – La stanza numero due: tutto quello che c’è da sapere sul film - IdaLa56 : @sellerioeditore @alferjeprestia @carlopalomar @MontalbanoRai Grazie ho visto la diretta su Instagram e mi sono sci… -