Il giallo della Manhattan Tech. C’è un arresto per il caso dell’imprenditore trovato decapitato (Di venerdì 17 luglio 2020) A quattro giorni dalla scoperta del cadevere di Fahim Saleh in un lussuoso appartamento di Manhattan, le ombre attorno al suo delitto cominciano a diradarsi. Secondo gli agenti della polizia di New York ad uccidere l’imprenditore sarebbe stato Tyrese Devon Haspil, il suo assistente personale. Dalle prime ricostruzioni sembra infatti che Tyrese, 21 anni, avesse sotratto dei soldi a Saleh. Una volta scoperta la truffa Saleh avrebbe preferito però farsi restituire la somma invece che denucniare l’uomo alle autorità. Non è ancora chiaro, invece, cosa abbia portato all’omicidio e soprattutto perchè Tyrese avrebbe smembrato il corpo di Saleh. Il corpo mutilato con una sega elettrica Chi ha visto la scena del crimine ha garantito che non c’era niente di improvvisato. È stato il lavoro di un ... Leggi su open.online

