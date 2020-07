Il fallimento di Immuni e dei test sierologici (Di venerdì 17 luglio 2020) L'app Immuni ed i test sierologici sono stati un fallimento. Lo studio di sieroprevalenza del governo affidato alla Croce Rossa e all'Istat per 4,5 milioni di euro si è rivelato un flop, come Immuni scaricata solo dal 7,2% degli italiani sopra i 14 anni. Due buchi nell'acqua per il governo, che vanno ad aggiungersi agli altri fallimenti nella gestione dell'emergenza coronavirus. Numeri imbarazzanti dovuti molto probabilmente alla scarsa informazione, ad un'inesistente campagna di sensibilizzazione, ai dubbi sulla privacy e alla confusione dei dati (soprattutto per Immuni, fin dal principio). Tutti fattori che hanno contribuito a far registrare una scarsa adesione della popolazione, che di fatto ha impedito il tracciamento del coronavirus nel Paese. Ma il doppio disastro non ... Leggi su panorama

MercPat : RT @Alien1it: Immuni sparita dai radar. Fallimento annunciato totale. - Alien1it : Immuni sparita dai radar. Fallimento annunciato totale. - QuotidianPost : App. “IMMUNI”: un fallimento prevedibile - Pierpaolo821 : @Cartabellotta Magari visto che ci ha azzeccato un mese e mezzo fa dare un po’ di credito a chi ha visto i malati?… - wilmascampini : RT @giuseppinaciott: Superbo intervento di @vitalbaa stamattina a @radioanchio sul prolungamento dell’emergenza e sul perché del fallimento… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento Immuni Il fallimento di Immuni e dei test sierologici Panorama Oxfam: virus, g20 intervenga per scongiurare crisi debito globale -7-

Roma, 16 lug. (askanews) - "Il G20 non dovrebbe inoltre trascurare il ruolo delle agenzie di rating che minacciano declassamenti, rendendo pi costoso il rifinanziamento del debito. - continua Maslenni ...

Oltre 880mila casi. E Bollywood non è immune

Sabato 11 luglio l’attore indiano Amitabh Bachchan ha annunciato su Twitter di aver contratto il coronavirus. Si tratta del primo VIP indiano contagiato dal virus che, nel Paese, sta continuando a dif ...

Roma, 16 lug. (askanews) - "Il G20 non dovrebbe inoltre trascurare il ruolo delle agenzie di rating che minacciano declassamenti, rendendo pi costoso il rifinanziamento del debito. - continua Maslenni ...Sabato 11 luglio l’attore indiano Amitabh Bachchan ha annunciato su Twitter di aver contratto il coronavirus. Si tratta del primo VIP indiano contagiato dal virus che, nel Paese, sta continuando a dif ...