Il docu-film su Totti alla Festa del Cinema di Roma ad ottobre (Di venerdì 17 luglio 2020) Fra le opere della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre) ci sarà "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli, pluripremiato regista di "Almost Blue" e "S Is for Stanley." Il film sull'ex capitano della Roma, parte dalla notte che precede il suo addio al calcio, con Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell'uomo. Diretto da Alex Infascelli, soggetto e sceneggiatura di Alex Infascelli e Vincenzo Scuccimarra, il film è tratto dal ... Leggi su iltempo

tempoweb : Il docu-film su Totti alla Festa del Cinema di Roma ad ottobre #totti #RomaFF15 - MIAmarket_Rome : RT @RBcasting: BIM Distribuzione in collaborazione con MYmovies lancia la piattaforma dedicata a 'The Story of Film'. La docu-serie di Mark… - RBcasting : BIM Distribuzione in collaborazione con MYmovies lancia la piattaforma dedicata a 'The Story of Film'. La docu-seri… - tivooweb : L’attore e scrittore Sandro Lombardi racconta l’arte e le inquietudini del pittore barocco viaggiando tra Milano, R… - 3DProduzioni : Il 28 luglio avrà inizio l'#AquileiaFilmFestival2020. In apertura, la proiezione di “Le tre vite di Aquileia”, docu… -

Ultime Notizie dalla rete : docu film "Frolla", presentato il docu-film sul microbiscottificio che dà lavoro ai disabili AnconaToday Il docu-film su Totti alla Festa del Cinema di Roma ad ottobre

Fra le opere della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre) ci sarà "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli, pluripremiato regista di "Almost Blue" e "S Is for Stanley." ...

Vedere la «giovane madre» con gli occhi di Grossman

Un film racconta lo sguardo con cui il più grande inviato di guerra guardò il capolavoro di Raffaello. Un appuntamento da non perdere Bisognerà trovare una parola più adatta di “docu-film” per descriv ...

Fra le opere della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre) ci sarà "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli, pluripremiato regista di "Almost Blue" e "S Is for Stanley." ...Un film racconta lo sguardo con cui il più grande inviato di guerra guardò il capolavoro di Raffaello. Un appuntamento da non perdere Bisognerà trovare una parola più adatta di “docu-film” per descriv ...