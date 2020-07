Il delirante listino prezzi di Beppe Grillo per interviste e foto (Di venerdì 17 luglio 2020) «Onde evitare strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli, ecco il listino interviste e foto per l’anno in corso e per il 2021». Descrive così Beppe Grillo i prezzari per interviste e foto che anche quest’anno propone sul suo blog. Il padre del Movimento 5 stelle si affida di nuovo all’ironia per far capire la sua poca volontà di intrattenere rapporti con i media, aumentando perfino i prezzi per il 2020 (indicati con una correzione a mano sul tariffario stampato in precedenza). Grillo per le interviste scritte «con invio di domande via mail, minimo 5 domande» passa da 1000 a 2000 euro a domanda. Per le interviste al Garante dei Cinquestelle ... Leggi su linkiesta

