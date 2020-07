«Il Covid-19 farà arricchire le mafie a ritmi post bellici» (Di venerdì 17 luglio 2020) La pandemia rappresenta per le mafie un’occasione di arricchimento ed espansione paragonabile «ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico»: è lo scenario che emerge dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia illustrato ieri al parlamento. Il ministero dell’Interno nelle stesse ore ha firmato il decreto da 3,5 miliardi di euro destinati agli enti locali assicurando «la massima attenzione alle possibili infiltrazioni criminali» nelle pubbliche amministrazioni. Il rischio è che i fondi finiscano nelle tasche dei clan … Continua L'articolo «Il Covid-19 farà arricchire le mafie a ritmi post bellici» proviene da ... Leggi su ilmanifesto

