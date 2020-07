Il Coronavirus torna a far paura in Spagna: nuovo record di contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella sola giornata di ieri in Spagna sono stati registrati 580 casi di positività al Coronavirus: in Catalogna adottate nuove misure restrittive Dopo oltre due mesi di costante discesa della curva epidemica, ieri la Spagna ha toccato un nuovo record di casi di positività al Coronavirus: 580, perlopiù concentrati in Aragona e Catalogna. Tuttavia, preoccupa la situazione anche a Barcellona, che ha fatto registrare il triplo dei casi rispetto alla scorsa settimana. Nuove misure restrittive Per contrastare l’incidenza del Coronavirus sulla popolazione, in Catalogna sono state adottate nuove misure restrittive; in particolare, si raccomanda di evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali. Ancora, invitando la ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, in Puglia 5 casi in un giorno su 1719 test, 2 a Foggia e 3 a Bari La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, torna il contagio: 5 i nuovi casi in bollettino

Brutte notizie per la Puglia dove il contagio seppur lieve torna a farsi sentire: sono 5 infatti i nuovi casi di covid-19 registrati dal bollettino epidemiologico regionale diffuso oggi, 17 luglio, su ...

11 migranti della Moby Zaza non sono più positivi al Covid: nella zona rossa ancora 19 persone

Undici dei 30 migranti, risultati positivi al Covid-19 e ospitati nella zona ‘rossa' della nave-quarantena Moby Zaza', stanno per essere sbarcati. Dopo il doppio tampone rino-faringeo che è stato eseg ...

