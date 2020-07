"Il coronavirus? L'emergenza non la faranno finire...". Becchi, è sempre democrazia in quarantena (Di venerdì 17 luglio 2020) "Una circolazione clandestina". Paolo Becchi, con amarezza, tiene in mano il libro democrazia in quarantena, che ha scritto insieme a Giuseppe Palma. Un libro uscito appena lo scorso aprile per raccontare la Fase 1, con tutte le implicazioni sanitarie, sociali e politiche del coronavirus, e già fatto sparire dalle librerie. Eppure è ancora attualissimo: "democrazia e diritti sospesi per sopravvivere al virus, ciò che conta è la mera sopravvivenza biologica". E ora? "L'emergenza non finirà - prevede Becchi -. O, meglio, non la faranno finire...". Leggi su liberoquotidiano

fanpage : 'Ci hanno punito per avere detto la verità'. La denuncia di Hamala, licenziato dopo aver denunciato presunte irrego… - fattoquotidiano : Coronavirus, per Sgarbi i ricoveri in calo significano emergenza è finita: “Dimentichiamo questo momento grottesco… - SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - TheRenry : RT @fanpage: 'Ci hanno punito per avere detto la verità'. La denuncia di Hamala, licenziato dopo aver denunciato presunte irregolarità nell… - Stefano_Lupus : RT @fanpage: 'Ci hanno punito per avere detto la verità'. La denuncia di Hamala, licenziato dopo aver denunciato presunte irregolarità nell… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus emergenza CORONAVIRUS: ZANGRILLO di nuovo SENZA FRENI, per lui l'EMERGENZA COVID-19 è FINITA! Ecco cosa ha detto stavolta iLMeteo.it Intesa-Ubi, Coldiretti-Confapi “Grande banca è #OrgoglioItalia”

ROMA (ITALPRESS) – “Dalla filiera agroalimentare all’industria manifatturiera, le nostre imprese pensano in grande e per questo Coldiretti e Confapi oggi sono insieme per sostenere Intesa Sanpaolo nel ...

Covid, allarme Lamorgese: per mafie guadagni come nel dopoguerra

Roma, 17 lug. (askanews) – La crisi può avvantaggiare le mafie come nel Dopoguerra. È l’allarme lanciato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la presentazione al Parlamento della re ...

ROMA (ITALPRESS) – “Dalla filiera agroalimentare all’industria manifatturiera, le nostre imprese pensano in grande e per questo Coldiretti e Confapi oggi sono insieme per sostenere Intesa Sanpaolo nel ...Roma, 17 lug. (askanews) – La crisi può avvantaggiare le mafie come nel Dopoguerra. È l’allarme lanciato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la presentazione al Parlamento della re ...