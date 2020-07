Il coronavirus ha rivoluzionato anche l'uso degli emoji (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Il Covid ha rivoluzionato anche l'uso degli 'emoji' sui social. Secondo un'indagine condotta dal brand di telefonia franco-cinese Wiko, le 'faccine gialle' con la mascherina e quelle 'disperate' (51%) hanno sopravanzato nel periodo quello ottimistiche dell'arcobaleno o delle mani giunte. Durante il lockdown e in altri particolari momenti storici ci sono stati veri e propri emoji trend: una sorta di racconto parallelo di ciò che è stato vissuto nella vita reale. Mentre infatti le emoji vengono generalmente (84%) impiegate per esprimere emozioni positive, in questo caso la situazione, in quarantena, si è ribaltata. Il 17 luglio si celebra il World emoji Day, Le emoji, ormai così ... Leggi su agi

