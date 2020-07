Il Conte bis lavora (quasi) solo di notte: altro che governo “alla luce del sole” (Di venerdì 17 luglio 2020) Un governo che lavora sempre più spesso di notte, probabilmente per volontà del suo stesso premier Giuseppe Conte. Che d’altronde, costretto a fare i conti con una maggioranza sempre meno coesa, sfrutta il fascino innegabile di Morfeo, sempre più attraente col passare delle ore, per spingere gli alleati a comportarsi come tali, riporre le reciproche antipatie e trovare un’intesa che dia il via al fatidico “liberi tutti” e permetta finalmente ai protagonisti di vertici e riunioni di correre a nanna. Un copione che si ripete sempre più spesso, con tanto di cornetti che arrivano a notte fonda a dar manforte quando si va troppo per le lunghe. Conte ha ormai stabilito che i passaggi più spinosi, come appunto ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Conte bis Governo Conte bis attendista e conflittuale, ma il gradimento resta alto. Il Radar Swg Formiche.net CONSIGLIO UE RECOVERY FUND/ Merkel avverte: “Tutti devono scendere a compromessi”

Code, Genova ne muore, soffocano il nuovo ponte, i controlli dopo anni di abbandono

Secondo il ministro del tesoro Gualtieri, trovare l’accordo sul Recovery Fund è “decisivo”, meglio se “già in questo Consiglio europeo”. L’esponente del governo Conte Bis si dice “fiducioso”, come spi ...Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...