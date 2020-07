Il clamoroso retroscena sulla papera di Handanovic in Inter-Torino [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) La partita del campionato di Serie A Inter-Torino ha regalato un episodio molto curioso e che ha portato diverse reazioni. Partiamo dalla fine e dal risultato, la squadra di Antonio Conte ha vinto con il risultato di 3-1, vantaggio ospite firmato da Belotti, poi la rimonta con Young, Godin e Lautaro Martinez. Ma la lente d’ingrandimento è finito su uno schema organizzato dall’allenatore Longo e che ha portato frutti importanti, da valutare se in modo studiato o causale. Il Torino guadagna un calcio d’angolo, dalla bandierina si appresta a calciatore Simone Verdi. Nessuno si sarebbe aspettato una giocata del genere, uno schema che è molto conosciuto e usato soprattutto nel calcio a 5. Già il primo impatto visivo è sembrato anomalo, ben 8 calciatori del Torino dentro ... Leggi su calcioweb.eu

