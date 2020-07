Il Candidato Sindaco della settimana – Giuseppe Benevento – Cava de’ Tirreni (SA) (Di venerdì 17 luglio 2020) • Nome e cognome Giuseppe Benevento • Quanti anni hai? 58 • Sei Candidato Sindaco di quale Comune? Cava de’ Tirreni (SA) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono Ingegnere con Laurea in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. La mia posizione attuale è di Responsabile dell’Area Tecnica di un centro di ricerca universitario (C.U.G.RI. – Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi RIschi) che opera nel settore ambiente e difesa suolo. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Per lo stesso motivo che mi ha portato ad essere attivo con il MoVimento 5 Stelle: semplicemente per la voglia di dare un contributo al miglioramento ... Leggi su ilblogdellestelle

