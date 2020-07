Il cancro ha portato via Rosa a 74 anni ila foto del suo abbraccio col marito Giorgio in ospedale era diventata il simbolo della lotta contro il Covid-19 (Di venerdì 17 luglio 2020) Roda Manganati di 74 anni non ce l’ha fatta. Dopo aver vinto la sua battaglia contro il coronavirus ha perso la guerra contro il cancro. La foto del suo abbraccio con marito Giorgio Franzini all’ospedale di Cremona era diventata il simbolo della lotta contro il Covid-19. Ambe due positivi furono ricoverati all’ospedale di Cremona. Era stati separati per due settimane, tutte e due ricoverati in terapia intensiva. Poi a aprile la guarigione e il lungo abbraccio che aveva commosso l’Italia. I due dopo l’incontro erano potuti ritornare a casa. Ma ... Leggi su baritalianews

westelandbaby : RT @saoirsesonan: @westelandbaby tantissimi auguri alla mia fellow aries dom legend nonché l'unico cancro a meritare dei diritti! grazie pe… - saoirsesonan : @westelandbaby tantissimi auguri alla mia fellow aries dom legend nonché l'unico cancro a meritare dei diritti! gra… - radiovenezia : Un cancro al seno si è portato via l’attrice Kelly Preston, aveva 57 anni e da 29 era sposata con John Travolta, il… - tvsvizzera : 'Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni… - Sandrino_14 : Oggi l'ennesimo boom di articoli e opinioni sui falli di mano. Nessuno però dice che il vero cancro di questa val… -