Il calo dei contagi si è arrestato: 233 nuovi casi in 24 ore e 11 nuove vittime (Di venerdì 17 luglio 2020) Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute sono 233 i nuovi contagi, il numero dei casi totali sale così a 243.967. Le vittime nelle ultime ... Leggi su globalist

L’Aquila. E’ stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi tot ...Nel 2020 calano di oltre il 40% gli italiani che partiranno per le vacanze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un italiano su due non andrà in vacanza. Dei 24 milioni di persone che si muo ...