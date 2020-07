Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro (Di venerdì 17 luglio 2020) Più che al ritmo leggero di samba, oggi il Brasile sembra muoversi sulle note cupe di un requiem. Secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di decessi da Coronavirus (ufficialmente 76.688 al 16 luglio), il Brasile sta pagando un prezzo altissimo per la sconcertante linea negazionista dei rischi imposta dal presidente Bolsonaro.Il contagio continua a diffondersi minacciosamente non solo al Sud, nelle regioni come San Paolo, dove le capacità del comparto sanitario sono più avanzate. L’emergenza si manifesta in misura crescente anche nelle aree rurali e negli Stati del Nord-Est, ben meno attrezzati per fronteggiare la pandemia. Gli effetti sono drammatici e la loro portata imprevedibile, se si considera tra l’altro che cinquanta milioni di brasiliani - un quarto della popolazione totale - ... Leggi su huffingtonpost

gattorosarosa : RT @HuffPostItalia: Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro - SIPARISipari : RT @HuffPostItalia: Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro - HuffPostItalia : Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile piegato Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro L'HuffPost Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro

Più che al ritmo leggero di samba, oggi il Brasile sembra muoversi sulle note cupe di un requiem. Secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di decessi da Coronavirus (ufficialmente 76.6 ...

Brasile. Flamengo batte Fluminense e vince titolo Carioca

Al club rubronegro, allenato da Jorge Jesus, il campionato statale RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS ... il 36esimo della sua storia, piegando il Fluminense nella doppia finale, l'ultima ...

Più che al ritmo leggero di samba, oggi il Brasile sembra muoversi sulle note cupe di un requiem. Secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di decessi da Coronavirus (ufficialmente 76.6 ...Al club rubronegro, allenato da Jorge Jesus, il campionato statale RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS ... il 36esimo della sua storia, piegando il Fluminense nella doppia finale, l'ultima ...