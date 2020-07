Il bollettino di oggi 17 luglio sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) I dati di oggi nel bollettino del 17 luglio sul Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più). Scende il numero dei morti: sono 11, quando ieri sono stati 20. Il numero complessivo delle vittime è di 35.028. Il bollettino di oggi 17 luglio sul Coronavirus in Italia Dei 231 nuovi casi di contagio da Coronavirus 55 (pari al 23,6%) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 52 ... Leggi su nextquotidiano

