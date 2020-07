Il bollettino del Coronavirus nel Lazio oggi: i dati del 17 luglio e lo stabilimento chiuso a Ostia (Di venerdì 17 luglio 2020) Alessio D’Amato, assessore alla Sanità per la Regione Lazio, illustra i dati del bollettino Coronavirus di oggi 17 luglio: “oggi registriamo nel Lazio un dato di 14 casi. Di questi, 13 sono di importazione. Tra questi 13 nove hanno un collegamento con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, mentre un altro risale a un rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno dall’Albania e uno dalla Romania”. Il bollettino del Coronavirus nel Lazio oggi: i dati del 17 luglio Secondo D’Amato nel Lazio sussiste un rischio moderato. ma non bisogna abbassare il livello di attenzione. Nel weekend ... Leggi su nextquotidiano

