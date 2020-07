Il Benevento ritrova i tre punti contro il fanalino di coda Livorno (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Missione compiuta, almeno per quanto riguarda i tre punti. Inzaghi aveva ordinato ai suoi di invertire il trend negativo, tornando ad assaporare il gusto del successo. Detto, fatto. Il Benevento supera al “Ciro Vigorito” il già retrocesso Livorno con il minimo sforzo. Tre punti utili per continuare a inseguire altri record negli ultimi 270 minuti di campionato, ma se l’ultima della classe riesce a creare più di un grattacapo alla capolista è il segnale di come la spina non sia stata (ri)attaccata completamente dalla Strega. Poco importa, il giorno del saluto alla serie B è sempre più vicino. La partita – Inzaghi sceglie il 4-4-2, lanciando dal primo minuto il giovane Rillo e presentando una formazione ... Leggi su anteprima24

