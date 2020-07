Il Barcellona cade a picco, Messi deluso: “Se continuiamo così perdiamo anche col Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ scoppiata la bufera in casa Barcellona dopo che la formazione blaugrana ha perso in casa con l’Osasuna e ha dovuto dire “addio” alla Liga con il trionfo del Real Madrid di Zidane. Leo Messi al termine del match si è presentato ai microfoni dei media spagnoli criticando la sua squadra: “Il gioco di stasera ha rispecchiato quello dell’intera stagione – ha esordito il 10 blaugrana a fine partita -. Siamo una squadra debole, troppo discontinua. Il Real è stato bravo, dopo il lockdown ha vinto sempre. Ma noi abbiamo lasciato per strada troppi punti. Il Barcellona ha il dovere di vincere ogni partita e così non si va da nessuna parte”. Sono giorni particolari per la formazione blaugrana, prossima avversaria ... Leggi su anteprima24

