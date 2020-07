Iker Casillas torna al Real Madrid, sarà consigliere di Florentino Perez (Di venerdì 17 luglio 2020) L’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, si prepara a tornare al Real Madrid come consigliere di Florentino Perez. Lo scrive Marca. L’accordo non è ancora concluso, occorre definire ancora le sue mansioni, ma Casillas potrebbe essere anche l’ambasciatore dei Blancos. Sicuramente avrà un incarico che lo porterà a lavorare a stretto contatto con il presidente. Secondo quanto scrive il quotidiano, la firma dell’ex portiere sul contratto è prossima. Sicuramente nella prossima stagione Casillas farà parte dell’organigramma del club spagnolo. L'articolo Iker Casillas ... Leggi su ilnapolista

Secondo 'Marca', il portiere attualmente in forza al Porto avrà un futuro nella dirigenza del club in cui ha giocato per 25 anni e lasciato nel 2015.Il quotidiano Marca sicuro del ritorno dell'ex capitano nel club blanco MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Iker Casillas torna al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "Marca", lo s ...