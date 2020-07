Ikea lancia le polpette vegetali: avranno il successo delle ‘classiche’? (Qui la ricetta) (Di venerdì 17 luglio 2020) Solo lo scorso aprile, Ikea aveva deciso di “donare” agli appassionati la ricetta delle famose polpette di carne. E ora dalla Gran Bretagna arriva una notizia che farà contenti vegani e vegetariani: polpette vegetali. Un’alternativa più sostenibile rispetto alle ben note meat balls. In Gran Bretagna saranno disponibili dal 3 agosto. Chissà se avranno lo stesso successo delle classiche. Intanto vale la pena riproporre la ricetta diffusa durante il lockdown: “Sappiamo che ad alcune persone potrebbero mancare le nostre polpette, motivo per cui abbiamo rilasciato questa alternativa casalinga, che si basa su ingredienti facilmente accessibili”. Queste le ... Leggi su ilfattoquotidiano

pennadireve : La linea Bygglek è composta da contenitori di tre dimensioni che possono diventare giocattoli, da agosto sarà in ve… - mariannacanci : RT @artalks20: Col motto 'Bring the Street Art at home' #IKEA nel 2015 lancia una campagna pubblicitaria con protagonista la #StreetArt. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ikea lancia Ikea lancia gli sconti estivi 2020: ecco tutte le offerte imperdibili L'Occhio Il Nintendo di mattoncini e le scatole con Ikea: Lego lancia due nuovi set

Genova – In attesa dell'apertura del nuovo store genovese che sorgerà in via Fieschi, gli appassionati dei mattoncini Lego festeggiano l'arrivo di due nuovi set destinati a restare nella storia dell'a ...

Ikea: l’appello di un gruppo di studenti per una campagna contro la plastica

Ogni giorno 8 milioni di pezzi di plastica raggiungono l’oceano, ogni anno 100 milioni di animali marini muoiono. Questo è il momento per intervenire: 5 studenti della scuola pubblicitaria MADS di Mos ...

Genova – In attesa dell'apertura del nuovo store genovese che sorgerà in via Fieschi, gli appassionati dei mattoncini Lego festeggiano l'arrivo di due nuovi set destinati a restare nella storia dell'a ...Ogni giorno 8 milioni di pezzi di plastica raggiungono l’oceano, ogni anno 100 milioni di animali marini muoiono. Questo è il momento per intervenire: 5 studenti della scuola pubblicitaria MADS di Mos ...