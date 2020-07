Ikea, arrivano le polpette vegetali al gusto di quelle di carne (Di venerdì 17 luglio 2020) Arriva l’alternativa green alle iconiche polpette dell’Ikea: è la loro versione vegetale (ma, assicura il colosso svedese, altrettanto gustosa). Le polpette vegetali e Quali sono state studiate in modo da replicare sia nell’estetica che nel sapore quelle di carne, ma con solo il 4% dell’impronta climatica della ricetta classica. Sono preparate con proteine di piselli gialli, avena, patate, cipolle e mele, e vengono servite con il classico accompagnamento di purè di patate, mirtilli rossi e salsa alla panna, con aggiunta di piselli. La fascia di prezzo è la stessa di quella delle polpette «classiche»: le vegetali e Quali sono state pensate non solo per i vegetariani, ma anche ... Leggi su gqitalia

