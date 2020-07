Iago Falque carica il Genoa: «Domenica abbiamo una finale» (Di venerdì 17 luglio 2020) Iago Falque prova a scuotere il Genoa in vista della delicatissima sfida salvezza di Domenica contro il Lecce Domenica alle 19.30 Genoa e Lecce si giocheranno la permanenza in Serie A. Terzultimo il club pugliese con 29 punti, a -1 dal Grifone che vorrà risollevarsi dopo la brutta sconfitta contro il Torino all’Olimpico. Iago Falque, uno dei giocatori simbolo del Genoa, ha caricato l’ambiente su Instagram: «Non c’è tempo per lamentarsi… Domenica abbiamo una finale! Tutti insieme». View this post on Instagram Non c'è tempo per lamentarsi… Domenica ... Leggi su calcionews24

pasqualecrea95 : Tre da schierare tra: Dzeko, Belotti,Iago Falque,Cornelius e Petagna @GruppoEsperti @SOSFanta - infoitsport : Torino, il ds Vagnati: 'Futuro Iago Falque? Valuteremo insieme a lui e al Genoa' - AlbertoMalpe : @CarmineBalda @GruppoEsperti @SOSFanta Io ti consiglio di scambiare Immobile con Iago Falque, sarebbe un gran colpo per te - infoitsport : Genoa, Iago Falque: 'Con il Lecce sarà una finale' | Serie A - gazzettaGranata : Genoa, Iago Falque: ‘Con il Lecce sarà una finale’ #TorinoFC #FVCG #SFT -