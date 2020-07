I sindacati: «Scuola a settembre? Non ci sono le condizioni». La ministra: «Riapriremo» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il segretario della Cgil Scuola Francesco Sinopoli: «Il tempo Scuola si ridurrà e si tornerà alla didattica a distanza». Replica della ministra: la Scuola riapre e sfido Salvini in tv Leggi su corriere

DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - Mov5Stelle : Ormai non passa giorno senza che qualcuno non si svegli la mattina e decida di attaccare polemicamente il governo s… - Marotta14Mauro : RT @DaniloToninelli: Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavorare… - tax_tweet : Rientro scuola a settembre 2020, sindacati: non ci sono le condizioni - -