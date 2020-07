I nazionalisti corsi tornano alla lotta armata. Gli spari durante una riunione (Video) (Di venerdì 17 luglio 2020) Bastia, 17 lug – Il Fronte di liberazione nazionale corso (Flnc) torna a sparare. Gli indipendentisti avevano ufficializzato la cessazione della lotta armata nel dicembre del 2014, ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate. Il 14 luglio scorso un commando composto da quattro persone armate e coperte dai passamontagna è intervenuto durante una riunione a Casabianca in corsica, sul ripristino della “Cunsulta populara naziunale” (un organo di rappresentanza locale parallelo alle istituzioni nazionali francesi). Gli uomini hanno prima letto un proclama, in lingua corsa, rivendicando gli spari contro “la gendarmeria di Montesoro a Bastia”. I colpi sono stati esplosi nella notte tra il 13 e il 14 luglio, intorno alle 3 di notte e, stando anche a quanto ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Gli indipendentisti corsi del Flnc avevano dichiarato la cessazione della lotta armata nel 2014. Ora sembrano averc… -

Ultime Notizie dalla rete : nazionalisti corsi

Il Primato Nazionale

Come prevedibile, ha fatto scalpore la decisione con cui venerdì scorso il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto governativo del 1934 che aveva requisito la moschea di Santa Sofia, trasform ...70 milioni di zloty, poco meno di 65 milioni di euro: questa la spesa per stampare le schede elettorali delle elezioni, che non si sono tenute, a maggio. Tutto da rifare, vista la presenza di nuovi ca ...