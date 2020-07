I fondi della Lega, i silenzi e le minacce (Di venerdì 17 luglio 2020) Sul caso fondi della Lega su cui sta indagando la magistratura e sui “custodi” dei conti del Carroccio si aggiungono nuovi, inquietanti, elementi. E’ di ieri la notizia che un altro professionista è finito nel mirino della magistratura, fermato mentre stava cercando di scappare in Brasile. L’intervento è scattato all’interno di un’inchiesta su presunte operazioni immobiliari a prezzo gonfiato, in cui sono indagati Alberto Di Rubba, ancora oggi direttore amministrativo della Lega al Senato, e Andrea Manzoni, fino a non molto tempo fa suo omologo alla Camera. Già un anno fa i consiglieri del MoVimento 5 Stelle in Regione Lombardia avevano portato il caso di queste operazioni all’attenzione del Consiglio regionale, ricevendo ... Leggi su ilblogdellestelle

