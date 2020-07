I folli emendementi della destra alla legge contro l'omofobia (Di venerdì 17 luglio 2020) Oltre 1000 proposte di modifiche soprattutto da Lega e Fratelli d'Italia. Alcune creative. Come quelle per difendere chi ha abitudini alimentari differenti, salvare la calvizie o salvaguardare i parenti con comportamenti discriminatori. Altre pericolose, come la "tutela" delle terapie riparative. Fino all'immancabile riferimento alla pedofiliaEcco la legge contro l'omofobia che spaventa i vescovi. Il rischio di "deriva liberticida" non c'è " Leggi su espresso.repubblica

Ultime Notizie dalla rete : folli emendementi I folli emendementi della destra alla legge contro l'omofobia L'Espresso I folli emendementi della destra alla legge contro l'omofobia

Un torrente di emendamenti per bloccare la legge contro l’omofobia. Per l'esattezza 1017. Il gran lavoro di ostruzionismo porta soprattutto le firme di Lega e Fratelli d’Italia. Insieme hanno deposita ...

Balneari, Fidanza (FdI): vergogna stralcio estensione concessioni al 2033

“Apprendiamo che la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe imposto al governo lo stralcio della norma che confermava l’estensione delle concessioni balneari al 2033, già prevista dalla legge di bilan ...

Un torrente di emendamenti per bloccare la legge contro l’omofobia. Per l'esattezza 1017. Il gran lavoro di ostruzionismo porta soprattutto le firme di Lega e Fratelli d’Italia. Insieme hanno deposita ...“Apprendiamo che la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe imposto al governo lo stralcio della norma che confermava l’estensione delle concessioni balneari al 2033, già prevista dalla legge di bilan ...