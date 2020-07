I duri giorni della setta degli amanti di Callejon (Di venerdì 17 luglio 2020) Il pizzino nelle mani di Titta Di Girolamo è l’epifania. Accendo la tv, nella notte di un luglio silenzioso come le tribune degli stadi vuoti, dove il silenzio quasi tennistico è accompagnato dal rumore dei tacchetti e del pallone, dalle bestemmie e dal giubilo di attori e maestranze di un teatro senza spettatori. La penna che scrive lentamente il monito: Progetti per il futuro: non sottovalutare le conseguenze di un amore. E di quell’amore, il Titta Di Girolamo della pellicola di Paolo Sorrentino, ci muore; anteponendo il più nobile dei sentimenti alla tristezza di una programmata, monocorde e straordinaria normalità che aveva un solo grande merito, quello di tenerlo indenne in un mondo di squali. Amare José Maria Callejon non è nemmeno una scelta, ma una conseguenza: una ... Leggi su ilnapolista

Speranza: stop da Serbia, Montenegro e Kosovo

Passano da 13 a 16 i Paesi nei quali vige il divieto di ingresso in Italia. Con una NUOVA ORDINANZA, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ulteriormente inasprito la chiusura delle nostre front ...“Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia,, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio”. Lo annuncia su Fb il ministro della salute Roberto Speranza. “Chi è stato negli ultimi 14 gio ...