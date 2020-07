“I conti si fanno alla fine”. Terremoto in Rai, fuori 3 conduttrici big: la voce che circola è pesante (Di venerdì 17 luglio 2020) Simona Ventura, Lorella Cuccarini e Elisa Isoardi, cosa ne sarà di loro? Tanti gli esclusi dai palinsesti Rai, e molte di più le novità in vista. Le tre conduttrici, sicuramente meritevoli per la maggior parte del pubblico italiano, attendono di trovare una giusta collocazione televisiva, Nel frattempo si è espresso Lucio Presta, l’agente che non le manda di certo a dire. Con un post ufficiale su Twitter, l’agente Lucio Presta ha così annunciato a tutti: “Simona Ventura, Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi ed altre credo che faranno la loro parte nei prossimi palinsesti televisivi. C’è ancora molto da fare in Tv per loro. Ogni anno la stessa storia, poi i conti si faranno alla fine”. Non fa mai giri troppo larghi l’agente, ma le prospettive per il futuro non ... Leggi su caffeinamagazine

