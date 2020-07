“Home Safe Home”, il progetto di sensibilizzazione sul tema della sicurezza domestica dei bambini (Di venerdì 17 luglio 2020) La salute dei nostri figli conta più di ogni altra cosa. Ogni giorno i genitori di tutto il mondo si preoccupano per la loro incolumità, spaventati dai pericoli del mondo esterno. Per i bambini però l’attenzione deve essere alta non solo fuori ma anche dentro casa. O almeno, è così per la maggior parte dei genitori: l’82% di loro infatti ha dichiarato che è capitato al proprio bambino di farsi male in casa, in particolare nei primi 24 mesi di vita. Del resto i figli più piccoli sono ancora fragili e non pienamente consapevoli dell’ambiente che li circonda. Per questo, il rischio di cadute, tagli, ustioni e altri infortuni è molto elevato. In quest’ottica nasce il progetto “Home Safe Home – Casa sicura a misura di bambino” di Moige – ... Leggi su newsagent

Peace25666743 : @Initha83366810 @InMyOwnBubble_ @gracesapna Ammam ammam ellarum home la safe a eppudi errunga Vera Vali ella ?????? - galema78 : RT @MattCoreNetwork: Le cosce 'PODEROSE' (come nei DPCM di Peppy Conte...) di @CHRISTIEDOM_ a casa durante questa lunga quarantena... Vi… - _JokerRoses_ : Nessuno: La ragazza del negozio: EHI BRO NA JA YOU GET THE JOB BACK TO HOME SAFE PISCHELLETTO Io: adoro #WHYRUtheseries #WHYRURewatch -

Ultime Notizie dalla rete : “Home Safe Il virus di Wuhan e l’Italia. Ecco perché non bisogna farsi prendere dal panico Difesa e Sicurezza